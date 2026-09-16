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Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White

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Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 1
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 2
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 3
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 4
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 5
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 6
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 7
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 8
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 9
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 9
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 430 руб.  2 850 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White
1 430 руб. -50%
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
17х17х17
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White

Вытяжные дизайн-вентиляторы Royal Thermo серии CALIPSO помогут сформировать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности: ванных и душевых комнатах, кухнях, а также небольших подсобных помещениях, своевременно устраняя неопрятные запахи и излишнюю сырость.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные дизайн-вентиляторы Royal Thermo серии CALIPSO помогут сформировать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности: ванных и душевых комнатах, кухнях, а также небольших подсобных помещениях, своевременно устраняя неопрятные запахи и излишнюю сырость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Royal Thermo RAFC 120 White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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