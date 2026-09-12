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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white

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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.9
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
32 400 руб.  42 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696525
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
дренажный шланг,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,адаптер на решетку для выхода горячего воздуха,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.9
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1100
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
36.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х43х40
Вес, кг.
25.7

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white

Серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-07 EPB/N6 быстро охладит помещение площадью до 18 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным. Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
дренажный шланг,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,адаптер на решетку для выхода горячего воздуха,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.9
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1100
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
36.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-07 EPB/N6 быстро охладит помещение площадью до 18 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным. Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
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