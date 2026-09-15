Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-09 CP/N124Y мощностью 3,5 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 30м2. Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились. А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным. Характеристики: Эффективен для помещ. площадью до: 30 м2 Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 150 мм Количество ступеней фильтрации: 1 Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: 1.5 м Макс. уровень шума: 52 дБ Объем емкости для конденсата: 0.3 л Режим защиты от замерзания Управление Вид управления: дистанционное беспроводное Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Wi-Fi модуль: встроенный Работает с Tuya Smart Life Таймер на включение Таймер на отключение Регулировка положения жалюзи с пульта Точность установки температуры: 1,0 С Производительность Макс. производительность осушения: 23 л/сут Макс. производительность охлаждения: 3.5 кВт Макс. производительность охлаждения: 12000 BTU Макс. поток отработанного воздуха: 470 м³/час Производительность по воздуху: 360 м3/час Режимы Количество скоростей воздушного потока: 3 Режим вентиляции Режим осушения Индикация Цифровой дисплей Индикация включения Индикация режимов работы Индикация заполнения емкости Функции Авторестарт при отключении питания Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом Защита и безопасность Класс энергоэффективности: A Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом Класс пылевлагозащищенности: IPX0 Система самодиагностики неисправности Монтажные Вариант размещения: вертикальное Базовая мощность кондиционера (охлаждение): 12 000 BTU Макс. потребляемая мощность: 1.45 кВт Номинальный ток: 6.6 А Напряжение электропитания: 220 - 240 В
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