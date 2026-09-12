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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white

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Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
28 800 руб.  38 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696524
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер на решетку для выхода горячего воздуха,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,дренажный шланг,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
320
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
780
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х41х36
Вес, кг.
22.7

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white

Кондиционер мобильный BALLU Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white (НС-1600277) - новинка сезона 2025 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется жалюзи в форме окошка-иллюминатора и оригинальным цветовым индикатором режимов работы. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-07 EPW/N6 быстро охладит помещение площадью до 18 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным. Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер на решетку для выхода горячего воздуха,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,дренажный шланг,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
320
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
780
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер мобильный BALLU Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white (НС-1600277) - новинка сезона 2025 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется жалюзи в форме окошка-иллюминатора и оригинальным цветовым индикатором режимов работы. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-07 EPW/N6 быстро охладит помещение площадью до 18 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным. Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
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