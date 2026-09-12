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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC

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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 1
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 2
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 3
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 4
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 5
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 6
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 7
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 1
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 2
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 3
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 4
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 5
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 6
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 7
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
18 041 руб.  22 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696488
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х36
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC

Оконный кондиционер BALLU BWC-05 AC серии Wind Cool - идеальное решение для охлаждения небольшого помещения площадью 18 м2. Он представляет из себя моноблочную климатическую конструкцию, которая устанавливается в оконный проем, форточку, тонкую стенку или сэндвич-панель. При монтаже необходимо обеспечить качественную вентиляцию задней части аппарата. Он полностью готов к работе и не требует высокой квалификации в монтаже. Ежегодная дозаправка хладогентом не имеет смысла, так как фреоновая система замкнута. Оснащение устройства всеми элементами настоящего кондиционера: фреоном, воздушным фильтром, термостатом, испарителем, конденсатором, компрессором, обеспечивает надежную и долгую работу.

Отзывы о товаре Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Оконный кондиционер BALLU BWC-05 AC серии Wind Cool - идеальное решение для охлаждения небольшого помещения площадью 18 м2. Он представляет из себя моноблочную климатическую конструкцию, которая устанавливается в оконный проем, форточку, тонкую стенку или сэндвич-панель. При монтаже необходимо обеспечить качественную вентиляцию задней части аппарата. Он полностью готов к работе и не требует высокой квалификации в монтаже. Ежегодная дозаправка хладогентом не имеет смысла, так как фреоновая система замкнута. Оснащение устройства всеми элементами настоящего кондиционера: фреоном, воздушным фильтром, термостатом, испарителем, конденсатором, компрессором, обеспечивает надежную и долгую работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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