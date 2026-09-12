Top.Mail.Ru
Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный - фото 1
Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный - фото 1
  • Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696461
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
12.4

Описание товара Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный

GRANFEST URBAN 258L – эффектная и функциональная модель кварцевой мойки с крылом, которое удобно использовать для размещения вымытой посуды или замороженных продуктов.

Отзывы о товаре Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 258L – эффектная и функциональная модель кварцевой мойки с крылом, которое удобно использовать для размещения вымытой посуды или замороженных продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 258L sandy песочный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...