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Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )

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Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
16 510 руб.  19 080 руб. 
Начислим 1091 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 689638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
16 510 руб. -13%
19 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
220x200x860
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
18

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )

Мойка для кухни Granula GR-8601 Черный - это современное и функциональное решение, которое идеально подходит для обустройства кухонного пространства. Кухонная мойка выполнена из качественного кварцевого композита, обеспечивающего устойчивость к механическим повреждениям, лёгкость в уходе и долговечность. Размеры мойки составляют 860х500 мм, что делает её удобной для установки в кухонные шкафы шириной не менее 600 мм. Широкая чаша размером 435x440 мм и глубиной 200 мм обеспечивает комфорт при выполнении повседневных задач, таких как мытьё посуды или обработка продуктов. Особого внимания заслуживает крыло мойки шириной 390 мм, которое служит дополнительной рабочей поверхностью. На нём можно удобно размещать продукты для готовки, размораживать их или устанавливать посуду для сушки. Раковина для кухни Granula GR-8601 предлагает гибкость при установке: крыло можно расположить вправо или влево, в зависимости от предпочтений и планировки кухни. Монтаж выполняется врезным способом. В раковине предусмотрены два намеченных отверстия под смеситель и дополнительные аксессуары, такие как дозатор моющего средства. Диаметр слива составляет 92 мм, а наличие круглого перелива предотвращает переполнение мойки. Возможность установки измельчителя пищевых отходов добавляет функциональности и делает кухонную мойку ещё более практичной. В комплект входит сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов, например, посудомоечной машины, что упрощает интеграцию мойки в кухонное пространство.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
220x200x860
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка для кухни Granula GR-8601 Черный - это современное и функциональное решение, которое идеально подходит для обустройства кухонного пространства. Кухонная мойка выполнена из качественного кварцевого композита, обеспечивающего устойчивость к механическим повреждениям, лёгкость в уходе и долговечность. Размеры мойки составляют 860х500 мм, что делает её удобной для установки в кухонные шкафы шириной не менее 600 мм. Широкая чаша размером 435x440 мм и глубиной 200 мм обеспечивает комфорт при выполнении повседневных задач, таких как мытьё посуды или обработка продуктов. Особого внимания заслуживает крыло мойки шириной 390 мм, которое служит дополнительной рабочей поверхностью. На нём можно удобно размещать продукты для готовки, размораживать их или устанавливать посуду для сушки. Раковина для кухни Granula GR-8601 предлагает гибкость при установке: крыло можно расположить вправо или влево, в зависимости от предпочтений и планировки кухни. Монтаж выполняется врезным способом. В раковине предусмотрены два намеченных отверстия под смеситель и дополнительные аксессуары, такие как дозатор моющего средства. Диаметр слива составляет 92 мм, а наличие круглого перелива предотвращает переполнение мойки. Возможность установки измельчителя пищевых отходов добавляет функциональности и делает кухонную мойку ещё более практичной. В комплект входит сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов, например, посудомоечной машины, что упрощает интеграцию мойки в кухонное пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ ) – стоимость товара 16510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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