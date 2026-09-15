Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
Мойка для кухни Granula GR-8601 Черный - это современное и функциональное решение, которое идеально подходит для обустройства кухонного пространства. Кухонная мойка выполнена из качественного кварцевого композита, обеспечивающего устойчивость к механическим повреждениям, лёгкость в уходе и долговечность. Размеры мойки составляют 860х500 мм, что делает её удобной для установки в кухонные шкафы шириной не менее 600 мм. Широкая чаша размером 435x440 мм и глубиной 200 мм обеспечивает комфорт при выполнении повседневных задач, таких как мытьё посуды или обработка продуктов. Особого внимания заслуживает крыло мойки шириной 390 мм, которое служит дополнительной рабочей поверхностью. На нём можно удобно размещать продукты для готовки, размораживать их или устанавливать посуду для сушки. Раковина для кухни Granula GR-8601 предлагает гибкость при установке: крыло можно расположить вправо или влево, в зависимости от предпочтений и планировки кухни. Монтаж выполняется врезным способом. В раковине предусмотрены два намеченных отверстия под смеситель и дополнительные аксессуары, такие как дозатор моющего средства. Диаметр слива составляет 92 мм, а наличие круглого перелива предотвращает переполнение мойки. Возможность установки измельчителя пищевых отходов добавляет функциональности и делает кухонную мойку ещё более практичной. В комплект входит сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов, например, посудомоечной машины, что упрощает интеграцию мойки в кухонное пространство.
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