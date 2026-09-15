Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%27 830 руб. 36 180 руб.
В наличии
Код товара: 691241
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 830 руб. -23%
36 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка из нержавеющей стали, разделочная доска из дерева, чаша из нержавеющей стали с отверстием для слива и пластиковой крышкой, чаша с множеством отверстий из нержавеющей стали, комплект для установки, упаковка
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Габариты (ВxГxШ)
270x500x802
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х27
Вес, кг.
14.8
Описание товара Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
Мойка оснащена панелью со смесителем и дисплеем, водопадом, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана. Благодаря модульной структуре мойки, можно менять местами чаши, устанавливать разделочную доску в разных положениях, что значительно экономит место на кухне и позволяет избежать лишних загрязнений.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка из нержавеющей стали, разделочная доска из дерева, чаша из нержавеющей стали с отверстием для слива и пластиковой крышкой, чаша с множеством отверстий из нержавеющей стали, комплект для установки, упаковка
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
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Габариты (ВxГxШ)
270x500x802
Страна производитель
Китай
Мойка оснащена панелью со смесителем и дисплеем, водопадом, краном для питьевой воды и ополаскивателем стакана. Благодаря модульной структуре мойки, можно менять местами чаши, устанавливать разделочную доску в разных положениях, что значительно экономит место на кухне и позволяет избежать лишних загрязнений.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Мойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q) - этот товар вы можете купить по цене 27830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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