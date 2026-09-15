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Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)

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Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 3
Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
49 975 руб.  61 470 руб. 
Начислим 2499 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
49 975 руб. -19%
61 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x235x600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
11.4

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)

Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 с PVD-покрытием. Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью. Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки; Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы; Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит; Дозатор и ролл-мат для удобного хранения моющих средств и губок, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне; Покрытие из матового материала, которое легко чистится и выглядит стильно; Дополнительная защита от повреждений и шума; Противоконденсатное покрытие; Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x235x600
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 с PVD-покрытием. Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью. Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки; Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы; Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит; Дозатор и ролл-мат для удобного хранения моющих средств и губок, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне; Покрытие из матового материала, которое легко чистится и выглядит стильно; Дополнительная защита от повреждений и шума; Противоконденсатное покрытие; Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 49975 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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