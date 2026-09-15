Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
мойка, сифон, дозатор для жидкого мыла в цвет мойки, ролл-мат, упаковка
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
270x550x695 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
11.4
Описание товара Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 (без PVD). Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью.
Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы;
Матовый цвет мойки;
Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки;
Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит;
Дозатор и ролл-мат для дополнительного функционала, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне;
Сатиновое покрытие, которое легко чистится и выглядит стильно;
Дополнительная защита от шума;
Противоконденсатное покрытие;
Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
мойка, сифон, дозатор для жидкого мыла в цвет мойки, ролл-мат, упаковка
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
270x550x695 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 (без PVD). Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью.
Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы;
Матовый цвет мойки;
Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки;
Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит;
Дозатор и ролл-мат для дополнительного функционала, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне;
Сатиновое покрытие, которое легко чистится и выглядит стильно;
Дополнительная защита от шума;
Противоконденсатное покрытие;
Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 43020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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