GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%8 440 руб. 8 910 руб.
В наличии
Код товара: 681902
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 440 руб. -5%
8 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
10.8
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный
GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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