HIM - Tears On Tape (coloured) (4099964045185) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Tears On Tape
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 696407
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964045185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Tears On Tape
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Unleash The Red, All Lips Go Blue, Love Without Tears, The End Of You, Tears On Tape Into The Night, War, Trapped In Autumn, No Love, Drawn & Quartered, Lucifers Chorale, W.l.s.t.d., Kiss The Void
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара HIM - Tears On Tape (coloured) (4099964045185) виниловая пластинка
Tears On Tape — восьмой и последний студийный альбом культовой финской готик-метал группы HIM, выпущенный в 2013 году. Лимитированное издание на прозрачном виниле.. У каждого поколения есть свои иконы, от Джонни Кэша до Black Sabbath, каждое десятилетие определяется своими звуками. С 1992 года финские ветераны готик-рока cформировали целое поколение поклонников своего мрачного звучания. Своим восьмым студийным альбомом Tears On Tape HIM очаровали мир и десять лет спустя он по-прежнему впечатляет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964045185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Tears On Tape
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Unleash The Red, All Lips Go Blue, Love Without Tears, The End Of You, Tears On Tape Into The Night, War, Trapped In Autumn, No Love, Drawn & Quartered, Lucifers Chorale, W.l.s.t.d., Kiss The Void
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Tears On Tape — восьмой и последний студийный альбом культовой финской готик-метал группы HIM, выпущенный в 2013 году. Лимитированное издание на прозрачном виниле.. У каждого поколения есть свои иконы, от Джонни Кэша до Black Sabbath, каждое десятилетие определяется своими звуками. С 1992 года финские ветераны готик-рока cформировали целое поколение поклонников своего мрачного звучания. Своим восьмым студийным альбомом Tears On Tape HIM очаровали мир и десять лет спустя он по-прежнему впечатляет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
HIM - Tears On Tape (coloured) (4099964045185) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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