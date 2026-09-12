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Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка

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Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 1
Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 2
Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 1
  • Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 2
  • Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696048
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Электричка, Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви Подруги (Песня о женской дружбе), Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду, Тополя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка

В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Электричка, за которой следуют Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви и Подруги (Песня о женской дружбе). Сторона B включает композиции Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду и Тополя. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Алены Апиной, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни Алены Апиной — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи песни стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.

Отзывы о товаре Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Электричка, Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви Подруги (Песня о женской дружбе), Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду, Тополя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Электричка, за которой следуют Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви и Подруги (Песня о женской дружбе). Сторона B включает композиции Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду и Тополя. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Алены Апиной, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни Алены Апиной — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи песни стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.
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