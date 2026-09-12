Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Издание включает 12 треков, отражающих ключевые этапы ее творческой карьеры. Сторона A открывается песней Электричка, за которой следуют Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви и Подруги (Песня о женской дружбе). Сторона B включает композиции Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду и Тополя. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Алены Апиной, сочетая лирические баллады и динамичные треки. Альбом издан на черном виниле, что подчеркивает его классический характер и делает его привлекательным для коллекционеров и поклонников качественного звука. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни Алены Апиной — это возможность познакомиться с творчеством одной из ярких представительниц российской эстрады, чьи песни стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной поп-музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Апина Алёна - Лучшие песни (4620032918249) виниловая пластинка