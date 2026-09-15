Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка
У Вас в руках диск с самыми первыми и, наверное, по сей день самыми известными песнями Александра Розенбаума. Два слова о том, как записывался этот альбом. В апреле 1982 года исполнилось два года со дня смерти Аркадия Северного. Ленинградский коллекционер С.И. Маклаков пригласил ансабль «Братья Жемчужные» под управлением Н. Резанова и А. Розенбаума для совместной записи у себя дома. Важно знать, что до этой записи А.Розенбаум никогда не встречался с «Братьями Жемчужными» и, естественно, они не знали его песен. Записан был альбом в рекордно короткий срок — всего за восемь часов. Как вспоминает А.Розенбаум «Все было сыграно «из-под волос» — то есть аранжировка всех песен рождалась в процессе их записи. Внимательно прослушайте этот диск, и мы надеемся, что Вы проникнитесь настроением старой Одессы. А. В. Фрумин
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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