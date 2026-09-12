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Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка

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Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка - фото 1
Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка - фото 1
  • Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696022
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4620032917631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Одно И То Же, Улыбайся, Маршрутка, 140, Простая Песня Бьет Бит, Плохо Танцевать, Мои Стихи, Твоя Гитара, Ищу Мужа, Мечты, Невеста, Я Сошла С Ума
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iowa - Лучшие Песни (4620032917631) виниловая пластинка

Лучшие Песни - сборник лучших песен белорусско-российской поп-рок-группы IOWA, выпущенный в 2023 году. В него вошли такие хиты как Маршрутка, Улыбайся, Одно и то же, Мои Стихи, Твоя Гитара и др. Издание представлено на чёрном виниле. IOWA - белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве. Участниками группы являются супруги Екатерина Иванчикова (вокалистка, тексты) и Леонид Терещенко (гитарист, соавтор песен, аранжировщик). С ними в команде также: Александр Гаврилов – бас-гитарист, аранжировщик, Василий Буланов – сэмплер, перкуссия, Андрей Чернышев – звукорежиссер, аранжировщик, звукоинженер.

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama
Barcode
[4620032917631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Одно И То Же, Улыбайся, Маршрутка, 140, Простая Песня Бьет Бит, Плохо Танцевать, Мои Стихи, Твоя Гитара, Ищу Мужа, Мечты, Невеста, Я Сошла С Ума
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лучшие Песни - сборник лучших песен белорусско-российской поп-рок-группы IOWA, выпущенный в 2023 году. В него вошли такие хиты как Маршрутка, Улыбайся, Одно и то же, Мои Стихи, Твоя Гитара и др. Издание представлено на чёрном виниле. IOWA - белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве. Участниками группы являются супруги Екатерина Иванчикова (вокалистка, тексты) и Леонид Терещенко (гитарист, соавтор песен, аранжировщик). С ними в команде также: Александр Гаврилов – бас-гитарист, аранжировщик, Василий Буланов – сэмплер, перкуссия, Андрей Чернышев – звукорежиссер, аранжировщик, звукоинженер.
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