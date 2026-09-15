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Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка

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Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 1
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 2
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 3
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 4
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 5
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 6
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 7
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 8
Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 1
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 2
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 3
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 4
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 5
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 6
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 7
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 8
  • Пластинка виниловая Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (602465558302) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка

OneRepublic выпускают новый альбом в 2024 году: «Artificial Paradise». Он является шестым студийным альбомом номинированной на Грэмми группы, которая уже продала более 16 миллионов записей по всему миру. Издание на золотом виниле.. В альбом вошли платиновый сингл «I Aint Worried» и прорывной сингл «I Dont Wanna Wait» в сотрудничестве с Дэвидом Геттой. Солист и фронтмен Райан Теддер является трехкратным обладателем премии Грэмми. и блистает своими песнями для самых известных звезд музыкальной индустрии, таких как Адель и Тейлор Свифт. Он также написал официальную песню UEFA EURO 2024 «Fire», которая была спродюсирована в трио с Meduza и автором-исполнителем Leony. «Fire» будет исполнена вживую на финале в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе.

Отзывы о товаре Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
OneRepublic выпускают новый альбом в 2024 году: «Artificial Paradise». Он является шестым студийным альбомом номинированной на Грэмми группы, которая уже продала более 16 миллионов записей по всему миру. Издание на золотом виниле.. В альбом вошли платиновый сингл «I Aint Worried» и прорывной сингл «I Dont Wanna Wait» в сотрудничестве с Дэвидом Геттой. Солист и фронтмен Райан Теддер является трехкратным обладателем премии Грэмми. и блистает своими песнями для самых известных звезд музыкальной индустрии, таких как Адель и Тейлор Свифт. Он также написал официальную песню UEFA EURO 2024 «Fire», которая была спродюсирована в трио с Meduza и автором-исполнителем Leony. «Fire» будет исполнена вживую на финале в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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