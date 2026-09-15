Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Onerepublic - Artificial Paradise (Gold) (0602465558302) виниловая пластинка
OneRepublic выпускают новый альбом в 2024 году: «Artificial Paradise». Он является шестым студийным альбомом номинированной на Грэмми группы, которая уже продала более 16 миллионов записей по всему миру. Издание на золотом виниле.. В альбом вошли платиновый сингл «I Aint Worried» и прорывной сингл «I Dont Wanna Wait» в сотрудничестве с Дэвидом Геттой. Солист и фронтмен Райан Теддер является трехкратным обладателем премии Грэмми. и блистает своими песнями для самых известных звезд музыкальной индустрии, таких как Адель и Тейлор Свифт. Он также написал официальную песню UEFA EURO 2024 «Fire», которая была спродюсирована в трио с Meduza и автором-исполнителем Leony. «Fire» будет исполнена вживую на финале в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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