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Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка

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Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 1
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 2
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 3
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 4
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 5
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 6
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 7
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 8
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 9
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 10
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 11
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 12
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 13
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphrodites Child
Альбом (сингл)
666
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 1
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 2
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 3
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 4
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 5
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 6
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 7
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 8
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 9
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 10
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 11
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 12
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 13
  • Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435936376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphrodites Child
Альбом (сингл)
666
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The System, Babylon, Loud, Loud, Loud, The Four Horsemen, The Lamb, The Wedding Of The Lamb, The Capture Of The Beast, ?, The Seventh Seal, Aegean Sea, Seven Bowls, The Wakening Beast, Lament, The Marching Beast, The Battle Of The Locusts, It, Tribulation, The Beast, Ofis, Seven Trumpets, Altamont, Nunc, All The Seats Were Occupied, Break
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The System, Babylon, Loud, Loud, Loud, The Four Horsemen, The Lamb, The Wedding Of The Lamb, The Capture Of The Beast, ?, The Seventh Seal, Aegean Sea, Seven Bowls, The Wakening Beast, Lament, The Marching Beast, The Battle Of The Locusts, It, Tribulation, The Beast, Ofis, Seven Trumpets, Altamont, Nunc, All The Seats Were Occupied, Break



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435936376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphrodites Child
Альбом (сингл)
666
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The System, Babylon, Loud, Loud, Loud, The Four Horsemen, The Lamb, The Wedding Of The Lamb, The Capture Of The Beast, ?, The Seventh Seal, Aegean Sea, Seven Bowls, The Wakening Beast, Lament, The Marching Beast, The Battle Of The Locusts, It, Tribulation, The Beast, Ofis, Seven Trumpets, Altamont, Nunc, All The Seats Were Occupied, Break
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The System, Babylon, Loud, Loud, Loud, The Four Horsemen, The Lamb, The Wedding Of The Lamb, The Capture Of The Beast, ?, The Seventh Seal, Aegean Sea, Seven Bowls, The Wakening Beast, Lament, The Marching Beast, The Battle Of The Locusts, It, Tribulation, The Beast, Ofis, Seven Trumpets, Altamont, Nunc, All The Seats Were Occupied, Break


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Aphrodites Child - 666 (0602435936376) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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