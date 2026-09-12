Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка
Переиздание по случаю 25-летия четвертого альбома шведской метал-группы Dark Tranquillity. Лимитированное издание на красном виниле.. Dark Tranquillity, несомненно, являются не только пионерами Gothenburg Sound, но и институтом мелодичного дэт-метала, который до сих пор актуален и постоянно прогрессирует. Projector, классический четвертый альбом группы, вышел на Century Media Records в 1999 году. Первоначально записанные с Фредриком Нордстремом / Studio Fredman (In Flames, Arch Enemy, At The Gates и т. д.), 10 треков с альбома прошли ремастеринг в 2024 году Дэном Свано / Unisound (Opeth, Katatonia, Edge Of Sanity и т. д.).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитFleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитTraffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитCage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитBob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Отзывы о товаре Dark Tranquillity - Projector (0196588704710) виниловая пластинка