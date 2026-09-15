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Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка

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Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 3
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 4
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 5
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 6
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 7
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 8
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 9
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 10
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 11
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 12
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 13
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 14
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 15
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 16
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 3
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 4
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 5
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 6
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 7
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 8
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 9
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 10
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 11
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 12
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 13
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 14
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 15
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 16
  • Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка

Exotic Creatures of the Deep группы - двадцать первый студийный альбом группы Sparks, вышедший в 2008 году. Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both Of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Exotic Creatures of the Deep группы - двадцать первый студийный альбом группы Sparks, вышедший в 2008 году. Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both Of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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