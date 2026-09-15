Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sparks - Exotic Creatures Of The Deep (4050538697025) виниловая пластинка
Exotic Creatures of the Deep группы - двадцать первый студийный альбом группы Sparks, вышедший в 2008 году. Переиздание 2022 года. Ремастированное издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both Of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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