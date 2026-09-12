Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка
"Hello Young Lovers" - двадцатый студийный альбом Sparks, вышедший в 2006 году. Альбом оказался самым коммерчески успешным в дискографии группы, начиная с 70-х и достиг 66 строчки UK Album Chart. Сингл "(Baby, Baby) Can I Invade Your Country", вошедший в альбом, занял 10 строчку в британском независимом чарте синглов. Ремастированное переиздание 2022 года. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл "This Town Ain't Big Enough for Both Of Us" даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
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