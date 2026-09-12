Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
RAINBOW
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695795
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588928819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
RAINBOW
Трек-лист
Heartbreaker, Cant Take That Away (Mariahs Theme), Bliss, How Much, After Tonight, Cant Take That Away (Mariahs Theme) (Live at VH1 Divas 2000), Love Hangover / Heartbreaker (Live at VH1 Divas 2000) X-Girlfriend, Heartbreaker (Remix), Vulnerability (Interlude), Against All Odds (Take A Look At Me Now), Crybaby, Did I Do Thatx, Petals, Rainbow (Interlude), Thank God I Found You, Rainbows End, Thank God I Found You (Make It Last Remix), Against All Odds (Take A Look at Me Now), How Much (So So Def
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка
Rainbow — седьмой студийный альбом Мэрайи Кэри, в который вошли хиты №1 «Heartbreaker» (при участии Jay-Z), «Thank God I Found You» (при участии Joe &amp; 98 Degrees), мировой хит-кавер на песню «Against All Odds» и другие фавориты фанатов. Издание, посвященное 25-летию мультиплатиновой пластинки Мэрайи, выпущено на цветном виниле и содержит редкие фотографии той эпохи.. Этот подарочное издание включает несколько бонусных треков, включая «Rainbows End», совершенно новую запись.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитSanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588928819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
RAINBOW
Трек-лист
Heartbreaker, Cant Take That Away (Mariahs Theme), Bliss, How Much, After Tonight, Cant Take That Away (Mariahs Theme) (Live at VH1 Divas 2000), Love Hangover / Heartbreaker (Live at VH1 Divas 2000) X-Girlfriend, Heartbreaker (Remix), Vulnerability (Interlude), Against All Odds (Take A Look At Me Now), Crybaby, Did I Do Thatx, Petals, Rainbow (Interlude), Thank God I Found You, Rainbows End, Thank God I Found You (Make It Last Remix), Against All Odds (Take A Look at Me Now), How Much (So So Def
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Rainbow — седьмой студийный альбом Мэрайи Кэри, в который вошли хиты №1 «Heartbreaker» (при участии Jay-Z), «Thank God I Found You» (при участии Joe &amp; 98 Degrees), мировой хит-кавер на песню «Against All Odds» и другие фавориты фанатов. Издание, посвященное 25-летию мультиплатиновой пластинки Мэрайи, выпущено на цветном виниле и содержит редкие фотографии той эпохи.. Этот подарочное издание включает несколько бонусных треков, включая «Rainbows End», совершенно новую запись.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка