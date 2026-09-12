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Rainbow — седьмой студийный альбом Мэрайи Кэри, в который вошли хиты №1 «Heartbreaker» (при участии Jay-Z), «Thank God I Found You» (при участии Joe &amp; 98 Degrees), мировой хит-кавер на песню «Against All Odds» и другие фавориты фанатов. Издание, посвященное 25-летию мультиплатиновой пластинки Мэрайи, выпущено на цветном виниле и содержит редкие фотографии той эпохи.. Этот подарочное издание включает несколько бонусных треков, включая «Rainbows End», совершенно новую запись.

Rainbow — седьмой студийный альбом Мэрайи Кэри, в который вошли хиты №1 «Heartbreaker» (при участии Jay-Z), «Thank God I Found You» (при участии Joe & 98 Degrees), мировой хит-кавер на песню «Against All Odds» и другие фавориты фанатов. Издание, посвященное 25-летию мультиплатиновой пластинки Мэрайи, выпущено на цветном виниле и содержит редкие фотографии той эпохи.. Этот подарочное издание включает несколько бонусных треков, включая «Rainbows End», совершенно новую запись.

Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.