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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка

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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 1
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 2
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 1
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 2
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка

Виниловая пластинка QUICKSILVER MESSENGER SERVICE / HAPPY TRAILS (1LP) — это классический альбом, который стал символом экспериментального звучания 60-х годов. Его атмосфера и музыкальная экспрессия порадуют любителей психоделического рока и принесут приятные воспоминания о той эпохе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным звуком, который по-прежнему остается актуальным и вдохновляющим.

Отзывы о товаре Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка QUICKSILVER MESSENGER SERVICE / HAPPY TRAILS (1LP) — это классический альбом, который стал символом экспериментального звучания 60-х годов. Его атмосфера и музыкальная экспрессия порадуют любителей психоделического рока и принесут приятные воспоминания о той эпохе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным звуком, который по-прежнему остается актуальным и вдохновляющим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (5060672888660) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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