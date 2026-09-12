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Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 1
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 4
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 5
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 6
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 7
Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 4
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 5
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 6
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 7
  • Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695719
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Deceivers (0194399503218) виниловая пластинка

Deceivers, 11-й студийный альбом культового коллектива из Швеции, увидит свет 29 июля на CD, виниле и в лимитированных изданиях. 29 июля легендарный шведский мелодик-дэт-метал-коллектив Arch Enemy представит новый альбом. Пластинка, получившая название Deceivers, станет 11-й студийной работой в дискографии знаменитого коллектива и увидит свет в 4-х разных форматах, каждый из которых предлагает что-то особенное для поклонников. Во-первых, это лимитированный и пронумерованный вручную deluxe-артбук с двумя виниловыми пластинками и CD, который включает в себя разноцветный винил (каждый дизайн уникален), винил с зоетропом/картинкой, CD, два бонус-трека, арт-принт и 36-страничный буклет размером с LP с примечаниями. Второй лимитированный формат — Deluxe CD бокс-сет — включает специальное издание CD PocketPac (экологически чистая упаковка), два бонус-трека, 32-страничный буклет DIN A5 (с примечаниями), сумку-тоут и металлическую булавку. Наконец, также Deceivers увидит свет в виде лимитированного винилового издания на черных 180-граммовых пластинках с 8-страничным буклетом и полоской Obi-Strip, а также в виде специального CD-издания в конверте Digisleeve, которое также поставляется с PocketPac (экологичная упаковка) и 16-страничным буклетом. Deceivers станет первой работой Arch Enemy после релиза 2017 года Will To Power” — и еще никогда они не звучали столь плотно и брутально. Как обещает гитарист коллектива Майкл Эмотт, «этот 11-трековый альбом — это Arch Enemy на полной скорости и мощности!»

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Deceivers, 11-й студийный альбом культового коллектива из Швеции, увидит свет 29 июля на CD, виниле и в лимитированных изданиях. 29 июля легендарный шведский мелодик-дэт-метал-коллектив Arch Enemy представит новый альбом. Пластинка, получившая название Deceivers, станет 11-й студийной работой в дискографии знаменитого коллектива и увидит свет в 4-х разных форматах, каждый из которых предлагает что-то особенное для поклонников. Во-первых, это лимитированный и пронумерованный вручную deluxe-артбук с двумя виниловыми пластинками и CD, который включает в себя разноцветный винил (каждый дизайн уникален), винил с зоетропом/картинкой, CD, два бонус-трека, арт-принт и 36-страничный буклет размером с LP с примечаниями. Второй лимитированный формат — Deluxe CD бокс-сет — включает специальное издание CD PocketPac (экологически чистая упаковка), два бонус-трека, 32-страничный буклет DIN A5 (с примечаниями), сумку-тоут и металлическую булавку. Наконец, также Deceivers увидит свет в виде лимитированного винилового издания на черных 180-граммовых пластинках с 8-страничным буклетом и полоской Obi-Strip, а также в виде специального CD-издания в конверте Digisleeve, которое также поставляется с PocketPac (экологичная упаковка) и 16-страничным буклетом. Deceivers станет первой работой Arch Enemy после релиза 2017 года Will To Power” — и еще никогда они не звучали столь плотно и брутально. Как обещает гитарист коллектива Майкл Эмотт, «этот 11-трековый альбом — это Arch Enemy на полной скорости и мощности!»
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