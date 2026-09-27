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Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Witness, Cross Of Thorns, Psychophobia, Virtual Death, Immaculate Deception, Dying For Love, Back To Eden, The Hand That Rocks The Cradle, Cardinal Sin, Evil Eye, What's The Use
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание "Cross Purposes" — семнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 31 января 1994 года. Альбом ознаменовал возвращение Тони Мартина в качестве вокалиста группы после второго ухода Ронни Джеймса Дио.



Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Witness, Cross Of Thorns, Psychophobia, Virtual Death, Immaculate Deception, Dying For Love, Back To Eden, The Hand That Rocks The Cradle, Cardinal Sin, Evil Eye, What's The Use
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание "Cross Purposes" — семнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 31 января 1994 года. Альбом ознаменовал возвращение Тони Мартина в качестве вокалиста группы после второго ухода Ронни Джеймса Дио.


Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Cross Purposes (Ultra Clear) (4099964117929) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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