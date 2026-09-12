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Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279

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Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 1
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 2
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 3
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 4
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 5
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 6
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 7
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 8
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 9
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 10
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 11
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 1
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 2
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 3
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 4
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 5
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 6
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 7
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 8
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 9
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 10
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 11
  • Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693283
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
6.7
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279

Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт BSS18S12BL-0 AEG 4935472279 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность. Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах. Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
6.7
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт BSS18S12BL-0 AEG 4935472279 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность. Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах. Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Отзывы


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