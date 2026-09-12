Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693283
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
6.7
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт BSS18S12BL-0 AEG 4935472279 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность. Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах. Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
6.7
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт BSS18S12BL-0 AEG 4935472279 сочетает в себе сверхкомпактный дизайн, высокую производительность и надежность. Идеальный вариант для продолжительных работ и работ в труднодоступных местах. Сверхкомпактные размеры и низкий вес инструмента обеспечивают максимальный комфорт для пользователя при продолжительной работе разной степени сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный аккумуляторный ударный AEG BSS18S12BL-0 4935472279 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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