Гайковерт ударный Makita DTW251RME
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345511
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х34х15
Вес, кг.
1.7
Описание товара Гайковерт ударный Makita DTW251RME
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW251RME имеет встроенную подсветку - для работы при плохом освещении. Рукоятка с резиновыми вставками способствует надежному и удобному хвату. Клавиша реверса позволяет легко менять направление вращения шпинделя - для возможности закручивать и откручивать крепеж. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
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Аккумуляторный гайковерт Makita DTW251RME имеет встроенную подсветку - для работы при плохом освещении. Рукоятка с резиновыми вставками способствует надежному и удобному хвату. Клавиша реверса позволяет легко менять направление вращения шпинделя - для возможности закручивать и откручивать крепеж. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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