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Утюг PIR 2430K Аквамарин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг PIR 2430K Аквамарин

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Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 1
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 2
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 3
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 4
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 5
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 6
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 7
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 8
Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 1
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 2
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 3
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 4
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 5
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 6
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 7
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 8
  • Утюг PIR 2430K Аквамарин - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693250
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Утюг PIR 2430K Аквамарин

Утюг Polaris PIR 2430K мощностью 2400 Вт сразит вас наповал, когда вы поймете, насколько просто стало гладить вещи. Подошва Pro 5 Ceramic легко скользит по поверхности самых разных тканей, в том числе пересушенных. Справляться с этой проблемой будет несложно, так как утюг оснащен паровым ударом интенсивностью 145 г/мин и может постоянно подавать пар со скоростью 50 г/мин. Вместительности резервуара для воды, составляющей 270 мл, достаточно для одного сеанса «большой» глажки. Для того, чтобы разгладить костюм, не снимая с плечиков, или шторы после стирки, развешенные на гардине, можно воспользоваться функцией вертикального отпаривания. Система защиты от накипи позаботится о том, чтобы вам не пришлось уделять много времени очистке утюга Polaris PIR 2430K от отложений. Часто гладите шелковые и тонкие вещиx Тогда вы точно оцените противокапельную систему, за счет которой одежде не грозят досадные пятна от попадания воды.

Отзывы о товаре Утюг PIR 2430K Аквамарин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Polaris PIR 2430K мощностью 2400 Вт сразит вас наповал, когда вы поймете, насколько просто стало гладить вещи. Подошва Pro 5 Ceramic легко скользит по поверхности самых разных тканей, в том числе пересушенных. Справляться с этой проблемой будет несложно, так как утюг оснащен паровым ударом интенсивностью 145 г/мин и может постоянно подавать пар со скоростью 50 г/мин. Вместительности резервуара для воды, составляющей 270 мл, достаточно для одного сеанса «большой» глажки. Для того, чтобы разгладить костюм, не снимая с плечиков, или шторы после стирки, развешенные на гардине, можно воспользоваться функцией вертикального отпаривания. Система защиты от накипи позаботится о том, чтобы вам не пришлось уделять много времени очистке утюга Polaris PIR 2430K от отложений. Часто гладите шелковые и тонкие вещиx Тогда вы точно оцените противокапельную систему, за счет которой одежде не грозят досадные пятна от попадания воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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