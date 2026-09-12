Утюг PIR 2430K Аквамарин
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Характеристики
Описание товара Утюг PIR 2430K Аквамарин
Утюг Polaris PIR 2430K мощностью 2400 Вт сразит вас наповал, когда вы поймете, насколько просто стало гладить вещи. Подошва Pro 5 Ceramic легко скользит по поверхности самых разных тканей, в том числе пересушенных. Справляться с этой проблемой будет несложно, так как утюг оснащен паровым ударом интенсивностью 145 г/мин и может постоянно подавать пар со скоростью 50 г/мин. Вместительности резервуара для воды, составляющей 270 мл, достаточно для одного сеанса «большой» глажки. Для того, чтобы разгладить костюм, не снимая с плечиков, или шторы после стирки, развешенные на гардине, можно воспользоваться функцией вертикального отпаривания. Система защиты от накипи позаботится о том, чтобы вам не пришлось уделять много времени очистке утюга Polaris PIR 2430K от отложений. Часто гладите шелковые и тонкие вещиx Тогда вы точно оцените противокапельную систему, за счет которой одежде не грозят досадные пятна от попадания воды.
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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