Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693099
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.45

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G4 AMN ориентирован на пользователей, которым нужен надежный ноутбук для повседневной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Энергоэффективный процессор AMD и встроенная графика делают его подходящим выбором для учащихся, офисных сотрудников и всех, кто ищет доступное решение для работы с текстами, таблицами и презентациями. Модель хорошо справляется с типичной офисной нагрузкой, но не предназначена для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD серии 7000 с интегрированной графикой AMD Radeon. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легких программах для работы с изображениями. Встроенное графическое ядро позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но не подходит для требовательных игровых проектов.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает четкое изображение и минимум бликов при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Разрешение экрана оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу с текстом и таблицами без необходимости чрезмерного масштабирования.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен оперативной памятью DDR4, которой достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и одновременного запуска нескольких приложений. Твердотельный накопитель SSD обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, а также моментальный доступ к хранящимся данным. Конфигурация позволяет хранить необходимые документы и файлы, при этом сохраняя высокую скорость работы системы.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, что делает ноутбук подходящим для деловой среды. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективными компонентами, обеспечивая низкий уровень шума в повседневных задачах. Батарея обеспечивает достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня, особенно при выполнении офисных задач и веб-серфинге с умеренной яркостью экрана.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами, а встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это базовая офисная модель, не предназначенная для сложных творческих задач или современных игр. Обратите внимание на объем накопителя - если планируете хранить большое количество файлов, возможно, потребуется внешний жесткий диск. Ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности для профессиональных задач, стоит рассмотреть более мощные модели.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G4 AMN ориентирован на пользователей, которым нужен надежный ноутбук для повседневной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Энергоэффективный процессор AMD и встроенная графика делают его подходящим выбором для учащихся, офисных сотрудников и всех, кто ищет доступное решение для работы с текстами, таблицами и презентациями. Модель хорошо справляется с типичной офисной нагрузкой, но не предназначена для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор AMD серии 7000 с интегрированной графикой AMD Radeon. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легких программах для работы с изображениями. Встроенное графическое ядро позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать простые игры, но не подходит для требовательных игровых проектов.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает четкое изображение и минимум бликов при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Разрешение экрана оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу с текстом и таблицами без необходимости чрезмерного масштабирования.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен оперативной памятью DDR4, которой достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и одновременного запуска нескольких приложений. Твердотельный накопитель SSD обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, а также моментальный доступ к хранящимся данным. Конфигурация позволяет хранить необходимые документы и файлы, при этом сохраняя высокую скорость работы системы.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, что делает ноутбук подходящим для деловой среды. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективными компонентами, обеспечивая низкий уровень шума в повседневных задачах. Батарея обеспечивает достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня, особенно при выполнении офисных задач и веб-серфинге с умеренной яркостью экрана.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами, а встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это базовая офисная модель, не предназначенная для сложных творческих задач или современных игр. Обратите внимание на объем накопителя - если планируете хранить большое количество файлов, возможно, потребуется внешний жесткий диск. Ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности для профессиональных задач, стоит рассмотреть более мощные модели.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU009XFE) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...