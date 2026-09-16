Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM создан для тех, кто ищет компактное устройство с отличным дисплеем для работы с текстом, таблицами и веб-разработки. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen 5 6600H он отлично справляется с многозадачностью и базовыми задачами разработки, а высокое разрешение 3K и частота 120 Гц делают работу с интерфейсами особенно комфортной. Модель хорошо подойдет студентам технических специальностей и начинающим специалистам в IT-сфере.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и средних нагрузках. Встроенная графика AMD Radeon 660M на архитектуре RDNA 2 справляется с базовым редактированием фото и воспроизведением видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры. В браузере и офисных приложениях система работает плавно и отзывчиво.
Экран и комфорт работы
Дисплей с диагональю 14.5 дюймов, разрешением 3K и частотой 120 Гц обеспечивает четкое изображение и плавную анимацию. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с текстом, таблицами и веб-страницами. Высокое разрешение позволяет комфортно работать с мелкими деталями и масштабировать интерфейс под свои предпочтения.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности, но могут потребовать расширения при работе с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит стильно и профессионально, а компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, не создавая излишнего шума. Энергоэффективный процессор и современный экран позволяют рассчитывать на неплохую автономность в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает необходимый минимум для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная операционная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows и подойдет тем, кто знаком с открытым программным обеспечением или планирует использовать ноутбук для разработки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут стать ограничением при интенсивной работе, поэтому желательно заранее уточнить возможности расширения. Отсутствие предустановленной Windows потребует либо самостоятельной установки системы, либо освоения Linux. Модель оптимально подойдет тем, кто ценит качественный экран и достаточную производительность в компактном корпусе, при этом готов работать с альтернативной операционной системой.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM создан для тех, кто ищет компактное устройство с отличным дисплеем для работы с текстом, таблицами и веб-разработки. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen 5 6600H он отлично справляется с многозадачностью и базовыми задачами разработки, а высокое разрешение 3K и частота 120 Гц делают работу с интерфейсами особенно комфортной. Модель хорошо подойдет студентам технических специальностей и начинающим специалистам в IT-сфере.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H с 12 потоками обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах и средних нагрузках. Встроенная графика AMD Radeon 660M на архитектуре RDNA 2 справляется с базовым редактированием фото и воспроизведением видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры. В браузере и офисных приложениях система работает плавно и отзывчиво.
Экран и комфорт работы
Дисплей с диагональю 14.5 дюймов, разрешением 3K и частотой 120 Гц обеспечивает четкое изображение и плавную анимацию. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с текстом, таблицами и веб-страницами. Высокое разрешение позволяет комфортно работать с мелкими деталями и масштабировать интерфейс под свои предпочтения.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности, но могут потребовать расширения при работе с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит стильно и профессионально, а компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, не создавая излишнего шума. Энергоэффективный процессор и современный экран позволяют рассчитывать на неплохую автономность в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает необходимый минимум для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная операционная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows и подойдет тем, кто знаком с открытым программным обеспечением или планирует использовать ноутбук для разработки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут стать ограничением при интенсивной работе, поэтому желательно заранее уточнить возможности расширения. Отсутствие предустановленной Windows потребует либо самостоятельной установки системы, либо освоения Linux. Модель оптимально подойдет тем, кто ценит качественный экран и достаточную производительность в компактном корпусе, при этом готов работать с альтернативной операционной системой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый