Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD IPS 300nits Ryzen 3 30/8GB Sold/512Gb SSD/DOS}
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 270 руб.
В наличии
Код товара: 748732
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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43 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
3.5
Описание товара Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD IPS 300nits Ryzen 3 30/8GB Sold/512Gb SSD/DOS}
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — универсальный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный просмотр контента, а частота обновления 60 Гц делает картинку плавной в привычных сценариях использования. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 3, дополненный оперативной памятью LPDDR5. Такая конфигурация подходит для запуска офисных приложений, работы с документами и других повседневных задач. Серый цвет придаёт ноутбуку сдержанный современный вид. Устройство поставляется с операционной системой DOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — универсальный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный просмотр контента, а частота обновления 60 Гц делает картинку плавной в привычных сценариях использования. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 3, дополненный оперативной памятью LPDDR5. Такая конфигурация подходит для запуска офисных приложений, работы с документами и других повседневных задач. Серый цвет придаёт ноутбуку сдержанный современный вид. Устройство поставляется с операционной системой DOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 3, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD IPS 300nits Ryzen 3 30/8GB Sold/512Gb SSD/DOS} - по цене 43270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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