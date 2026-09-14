Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45
Ноутбук Acer с впечатляющей диагональю 16 дюймов подарит комфорт при работе и развлечениях — больше места для документов, веб-серфинга и фильмов. Экран с IPS-матрицей радует яркими и сочными цветами под любым углом. Сердце устройства — производительный процессор Intel, а мощная оперативная память DDR5 обеспечит плавную работу даже при многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics легко справляется с повседневными задачами, просмотрами видео и учебными проектами. 256 Гб SSD означает быстрый запуск системы, приложений и файлов, при этом сам ноутбук всегда готов к работе. Серебристый цвет придаёт стиль и свежесть образу, а отсутствие предустановленной ОС позволит выбрать подходящую именно вам платформу.
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