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Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)

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Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 1
Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 2
Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 3
Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 4
Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 5
Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi CoreBook Max
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736053
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Max
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)

Chuwi выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стильный серый корпус из пластика и алюминия и впечатляющую производительность. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 делает изображение чётким и насыщенным — удобно и для офисной работы, и для просмотра фильмов. Современный процессор AMD с частотой 2,8 ГГц и мощной оперативной памятью DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу без зависаний даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб даёт достаточно места для всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой удобна при работе в темноте, а встроенный кард-ридер позволит быстро передавать данные с ваших устройств. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную работу ноутбука, а Bluetooth v4.2 — удобное беспроводное подключение аксессуаров.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Max
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Chuwi выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стильный серый корпус из пластика и алюминия и впечатляющую производительность. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 делает изображение чётким и насыщенным — удобно и для офисной работы, и для просмотра фильмов. Современный процессор AMD с частотой 2,8 ГГц и мощной оперативной памятью DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу без зависаний даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб даёт достаточно места для всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой удобна при работе в темноте, а встроенный кард-ридер позволит быстро передавать данные с ваших устройств. Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную работу ноутбука, а Bluetooth v4.2 — удобное беспроводное подключение аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SSD/W11Pro Grey (CWI628-571N5N1PDMRX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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