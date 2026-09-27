Тостер Leonord LE-1913 RETRO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1630
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
раздельное независимое управление парой слотов, разморозка, разогрев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
В наличии
Код товара: 693010
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1630
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
раздельное независимое управление парой слотов, разморозка, разогрев
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
367x 345x 194 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х19
Вес, кг.
3.2
Описание товара Тостер Leonord LE-1913 RETRO
Вместительный четырехслотовый тостер высокой мощности для большой семьи. Винтажный дизайн в кремовом цвете дополнен раздельным механическим управлением для каждой пары отделений. Модель поддерживает 6 степеней обжаривания, аккуратное размораживание и подогрев. Равномерность прожарки гарантирует автоцентрирование.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1630
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
раздельное независимое управление парой слотов, разморозка, разогрев
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, инструкция, упаковка
Габариты
367x 345x 194 мм
Страна производитель
Китай
Вместительный четырехслотовый тостер высокой мощности для большой семьи. Винтажный дизайн в кремовом цвете дополнен раздельным механическим управлением для каждой пары отделений. Модель поддерживает 6 степеней обжаривания, аккуратное размораживание и подогрев. Равномерность прожарки гарантирует автоцентрирование.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста
Тостер Leonord LE-1913 RETRO - стоимость товара 6070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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