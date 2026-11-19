Весы кухонные электронные Leonord LE-1706
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Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 692944
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
500
Описание товара Весы кухонные электронные Leonord LE-1706
Достигайте превосходных результатов на кухне с весами Leonord. Компактный дизайн черного цвета, размером 15x20.5 см. Весы оснащены легко читаемым дисплеем с функцией тарирования, которая позволяет обнулить показатель, что очень удобно при взвешивание разных ингредиентов в одной чаше. Имеется также функция автоматического и энергосберегающего отключения, а дисплей можно настроить на отображение веса в грамм, миллилитр, фунт, унция. Кухонные весы взвешивают продукты весом до 10 кг с интервалом в 1 грамм, что делает их идеальными для специй и других легких ингредиентов.
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Достигайте превосходных результатов на кухне с весами Leonord. Компактный дизайн черного цвета, размером 15x20.5 см. Весы оснащены легко читаемым дисплеем с функцией тарирования, которая позволяет обнулить показатель, что очень удобно при взвешивание разных ингредиентов в одной чаше. Имеется также функция автоматического и энергосберегающего отключения, а дисплей можно настроить на отображение веса в грамм, миллилитр, фунт, унция. Кухонные весы взвешивают продукты весом до 10 кг с интервалом в 1 грамм, что делает их идеальными для специй и других легких ингредиентов.
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
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Весы кухонные электронные Leonord LE-1706 - по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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