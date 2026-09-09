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Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный

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Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 1
Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 2
Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 3
Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
  • Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 1
  • Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 2
  • Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 3
  • Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208022
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
600

Описание товара Весы кухонные электронные Beurer KS36 макс.вес:2кг черный

Для взвешивания пряностей, порошков и красящих пигментов. Прецизионные весы с юстировочным весом. Тонкий дизайн, всего лишь 20 мм.

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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Описание
Для взвешивания пряностей, порошков и красящих пигментов. Прецизионные весы с юстировочным весом. Тонкий дизайн, всего лишь 20 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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