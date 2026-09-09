Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок

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Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207944
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Кухонные весы Beurer KS19 очень компактные – размер платформы всего 14.5x20 см. Но это один из тех приборов, которые меняют жизнь к лучшему. С ними воспроизвести любой рецепт с ювелирной точностью не составит труда. Причем не важно, в какой стране и когда он был создан – весы способны измерять объем в миллилитрах и жидких унциях, а вес – в граммах, унциях и фунтах. Beurer KS19 berry никогда не обманут своего владельца, ведь их производитель – признанный лидер в производстве техники медицинского назначения. Это особенно важно для тех, кто следит за своим весом или страдает диабетом: количество калорий и хлебных единиц будет рассчитано верно.
Кухонные весы Beurer KS19 очень компактные – размер платформы всего 14.5x20 см. Но это один из тех приборов, которые меняют жизнь к лучшему. С ними воспроизвести любой рецепт с ювелирной точностью не составит труда. Причем не важно, в какой стране и когда он был создан – весы способны измерять объем в миллилитрах и жидких унциях, а вес – в граммах, унциях и фунтах. Beurer KS19 berry никогда не обманут своего владельца, ведь их производитель – признанный лидер в производстве техники медицинского назначения. Это особенно важно для тех, кто следит за своим весом или страдает диабетом: количество калорий и хлебных единиц будет рассчитано верно.
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