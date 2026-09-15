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Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 1
Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 2
Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 3
Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 4
Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 2
  • Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 3
  • Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 4
  • Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка

На этой записи 1956 года Сара Воан присоединяется к Хэлу Муни и его оркестру, чтобы окунуться с головой в коллекцию культовых баллад и стандартов. Издание на виниле 180 г в гейтфоле.. Сара Лоис Воан, ласково известная просто как «Сэсси», в очередной раз доказывает, насколько хорошо она способна отдать должное настроению и атмосфере каждой отдельной песни. Огромный диапазон ее голоса, который здесь уже полностью развит, продолжает удивлять, а его гибкость и подвижность действительно имеют инструментальные измерения.

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
На этой записи 1956 года Сара Воан присоединяется к Хэлу Муни и его оркестру, чтобы окунуться с головой в коллекцию культовых баллад и стандартов. Издание на виниле 180 г в гейтфоле.. Сара Лоис Воан, ласково известная просто как «Сэсси», в очередной раз доказывает, насколько хорошо она способна отдать должное настроению и атмосфере каждой отдельной песни. Огромный диапазон ее голоса, который здесь уже полностью развит, продолжает удивлять, а его гибкость и подвижность действительно имеют инструментальные измерения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - Sassy (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124767) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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