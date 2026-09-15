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Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка

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Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка - фото 1
Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jansons, Mariss, Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No. 4
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCO Live
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RCO
Barcode
[5054197988486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jansons, Mariss, Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No. 4
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Bewegt, Nicht Zu Schnell, II. Andante, Quasi Allegretto, III. Scherzo. Bewegt - Trio. Nicht Zu Schnell, Keinesfalls Schleppend, IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка

В конце 2008 года известный специализированный журнал Gramophone опубликовал рейтинг лучших оркестров мира. Титул «лучший оркестр мира» был присужден Королевскому оркестру Концертгебау из Амстердама. Вы можете сами услышать качество оркестра и его главного дирижера Мариса Янсонса с впечатляющей записью 2008 года Симфонии № 4 Брукнера на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RCO Live
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RCO
Barcode
[5054197988486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jansons, Mariss, Royal Concertgebouw Orchestra
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No. 4
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Bewegt, Nicht Zu Schnell, II. Andante, Quasi Allegretto, III. Scherzo. Bewegt - Trio. Nicht Zu Schnell, Keinesfalls Schleppend, IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В конце 2008 года известный специализированный журнал Gramophone опубликовал рейтинг лучших оркестров мира. Титул «лучший оркестр мира» был присужден Королевскому оркестру Концертгебау из Амстердама. Вы можете сами услышать качество оркестра и его главного дирижера Мариса Янсонса с впечатляющей записью 2008 года Симфонии № 4 Брукнера на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariss Jansons - Bruckner: Symphony No.4 (5054197988486) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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