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Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка

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Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 2
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 3
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 4
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 5
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 6
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 7
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 8
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 9
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 10
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Bright Moments
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 4
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 5
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 6
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 7
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 8
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 9
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 10
  • Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Bright Moments
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Introduction, Pedal Up, Youll Never Get To Heaven, Clickety Clack, Prelude To A Kiss, Talk (Electric Nose), Fly Town Nose Blues, Talk (Bright Moments), Bright Moments Song, Dem Red Beans And Rice, If I Loved You, Talk (Fats Waller), Jitterbug Waltz, Second Line Jump
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction, Pedal Up, Youll Never Get To Heaven, Clickety Clack, Prelude To A Kiss, Talk (Electric Nose), Fly Town Nose Blues, Talk (Bright Moments), Bright Moments Song, Dem Red Beans And Rice, If I Loved You, Talk (Fats Waller), Jitterbug Waltz, Second Line Jump

Отзывы о товаре Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622377]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Bright Moments
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Introduction, Pedal Up, Youll Never Get To Heaven, Clickety Clack, Prelude To A Kiss, Talk (Electric Nose), Fly Town Nose Blues, Talk (Bright Moments), Bright Moments Song, Dem Red Beans And Rice, If I Loved You, Talk (Fats Waller), Jitterbug Waltz, Second Line Jump
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction, Pedal Up, Youll Never Get To Heaven, Clickety Clack, Prelude To A Kiss, Talk (Electric Nose), Fly Town Nose Blues, Talk (Bright Moments), Bright Moments Song, Dem Red Beans And Rice, If I Loved You, Talk (Fats Waller), Jitterbug Waltz, Second Line Jump
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - Bright Moments (Analogue) (5060149622377) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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