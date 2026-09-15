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Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка

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Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка - фото 1
Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Self Control
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка - фото 1
  • Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Self Control
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Lucky One, Self Control, Ti Amo, Heart, Will You Still Love Me Tomorrow, Satisfaction, Silent Partners, Breaking Out, Take Me, With Every Beat Of My Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lucky One, Self Control, Ti Amo, Heart, Will You Still Love Me Tomorrow, Satisfaction, Silent Partners, Breaking Out, Take Me, With Every Beat Of My Heart

Отзывы о товаре Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Self Control
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Lucky One, Self Control, Ti Amo, Heart, Will You Still Love Me Tomorrow, Satisfaction, Silent Partners, Breaking Out, Take Me, With Every Beat Of My Heart
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lucky One, Self Control, Ti Amo, Heart, Will You Still Love Me Tomorrow, Satisfaction, Silent Partners, Breaking Out, Take Me, With Every Beat Of My Heart
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laura Branigan - Self Control (8719262033115) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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