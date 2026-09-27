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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка

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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism III
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974507968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism III
Жанр
Регги
Трек-лист
Summer Moon, Kalimbo, Imbalaye, Sye, Cada Vez, Amour K?f?, Remix), Antigua (Bob Sinclar Amour Kefe Remix), Talib?, Steel Storm, Samura? Theme, Juju Beat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Summer Moon, Kalimbo, Imbalaye, Sye, Cada Vez, Amour K?f?, Remix), Antigua (Bob Sinclar Amour Kefe Remix), Talib?, Steel Storm, Samura? Theme, Juju Beat



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974507968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism III
Жанр
Регги
Трек-лист
Summer Moon, Kalimbo, Imbalaye, Sye, Cada Vez, Amour K?f?, Remix), Antigua (Bob Sinclar Amour Kefe Remix), Talib?, Steel Storm, Samura? Theme, Juju Beat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Summer Moon, Kalimbo, Imbalaye, Sye, Cada Vez, Amour K?f?, Remix), Antigua (Bob Sinclar Amour Kefe Remix), Talib?, Steel Storm, Samura? Theme, Juju Beat


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Africanism Allstars: Africanism III (3596974507968) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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