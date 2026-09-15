Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Era - The Very Best Of (0602465754742) виниловая пластинка
Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен французский композитор Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. «The Very Best of Era» предлагает впечатляющую коллекцию лучших композиций из классических альбомов музыкального проекта Era, впервые представленную на виниле ограниченным тиражом. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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