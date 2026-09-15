Сплин - Фонарь под глазом (coloured) (4601620992421) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Фонарь под глазом
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 692468
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Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4601620992421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Фонарь под глазом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторона А Молитва, Я не хочу домой, Бонни и Клайд, Три цвета (Первый снег), Невский проспект, Спи в заброшенном доме, Сторона B Прирождённый убийца, Частушки, Моя любовь, Англо-русский словарь (Давай, Лама), Скоро будет солнечно, За стеной
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сплин - Фонарь под глазом (coloured) (4601620992421) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома российской рок-группы Сплин «Фонарь под глазом», выпущенного в 1997 году. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4601620992421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Фонарь под глазом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторона А Молитва, Я не хочу домой, Бонни и Клайд, Три цвета (Первый снег), Невский проспект, Спи в заброшенном доме, Сторона B Прирождённый убийца, Частушки, Моя любовь, Англо-русский словарь (Давай, Лама), Скоро будет солнечно, За стеной
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Переиздание третьего студийного альбома российской рок-группы Сплин «Фонарь под глазом», выпущенного в 1997 году. Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин, Цветной винил
Сплин - Фонарь под глазом (coloured) (4601620992421) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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