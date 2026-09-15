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Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка

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Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 1
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 2
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 3
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 4
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 5
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 6
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 7
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 8
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 9
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 10
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 1
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 2
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 3
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 4
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 5
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 6
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 7
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 8
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 9
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 10
  • Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028313513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Only Living Girl In LA, Ego, Dog Years, Letter To God (1974), Panic Attack, The End, I Believe In Magic, Letter To God (1983), Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Lonely Is The Muse, Arsonist, Life Of The Spider (Draft), Hurt Feelings, Lucky, Letter To God (1998), The Great Impersonator This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Te
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американской певицы, автора песен и активистки Холзи The Great Impersonator выйдет в октябре на Columbia Records. Издание на виниле в гейтфолде.. Новый альбом Холзи The Great Impersonator знаменует собой значительное возвращение спустя три года. Холзи описывает этот альбом как исповедальный концептуальный альбом, в котором она исследует себя и свою музыкальную идентичность через призму разных временных периодов. Альбом сочетает в себе разные музыкальные эпохи, черпая вдохновение из 70-х по 2000-е годы, как в музыкальном, так и в визуальном плане, создавая единое целое, столь же ностальгическое, сколь и современное.

Отзывы о товаре Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028313513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
Great Impersonator
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Only Living Girl In LA, Ego, Dog Years, Letter To God (1974), Panic Attack, The End, I Believe In Magic, Letter To God (1983), Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Lonely Is The Muse, Arsonist, Life Of The Spider (Draft), Hurt Feelings, Lucky, Letter To God (1998), The Great Impersonator This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Te
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейка
Описание
Пятый студийный альбом американской певицы, автора песен и активистки Холзи The Great Impersonator выйдет в октябре на Columbia Records. Издание на виниле в гейтфолде.. Новый альбом Холзи The Great Impersonator знаменует собой значительное возвращение спустя три года. Холзи описывает этот альбом как исповедальный концептуальный альбом, в котором она исследует себя и свою музыкальную идентичность через призму разных временных периодов. Альбом сочетает в себе разные музыкальные эпохи, черпая вдохновение из 70-х по 2000-е годы, как в музыкальном, так и в визуальном плане, создавая единое целое, столь же ностальгическое, сколь и современное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Halsey - Great Impersonator (0198028313513) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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