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Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 5
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 6
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 7
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 8
Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 5
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 6
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 7
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 8
  • Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Good Lovin, France, Shakedown Street, Serengetti, Fire On The Mountain, I Need A Miracle, From The Heart Of Me, Stagger Lee, All Minglewood Blues, If I Had The World To Give

Отзывы о товаре Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Good Lovin, France, Shakedown Street, Serengetti, Fire On The Mountain, I Need A Miracle, From The Heart Of Me, Stagger Lee, All Minglewood Blues, If I Had The World To Give
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Shakedown Street (0603497830831) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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