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Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка

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Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 10
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 11
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 12
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 13
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Moon Music
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 10
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 11
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 12
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 13
  • Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732278920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Moon Music
Трек-лист
Moon music, Feelslikeimfallinginlove, We pray, Jupiter, Good feelings, Alien Hits / Alien Radio, Iaam, Aeterna, All my love, One world
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка

Moon Music - это 10-й альбом крупнейшей стадионной рок-группы нового тысячелетия. Группа намекнула, что Moon Music станет продолжением их серии Music Of The Spheres и тура, последний из которых продлится до 2025 года, объединив таким образом два цикла альбомов. Физические форматы нового альбома Coldplay являются новаторскими в своем подходе к экологичности. Это будет первый альбом, выпущенный в виде экозаписи весом 140 г, каждая копия которого изготовлена из переработанных ПЭТ-пластиковых бутылок, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 в процессе производства на 85% по сравнению с традиционным винилом. Эти издания на компакт-дисках станут первыми в мире, выпущенными на EcoCD, они на 90% состоят из переработанного поликарбоната, получаемого из отходов после потребления, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 78%/кг.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732278920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Moon Music
Трек-лист
Moon music, Feelslikeimfallinginlove, We pray, Jupiter, Good feelings, Alien Hits / Alien Radio, Iaam, Aeterna, All my love, One world
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Moon Music - это 10-й альбом крупнейшей стадионной рок-группы нового тысячелетия. Группа намекнула, что Moon Music станет продолжением их серии Music Of The Spheres и тура, последний из которых продлится до 2025 года, объединив таким образом два цикла альбомов. Физические форматы нового альбома Coldplay являются новаторскими в своем подходе к экологичности. Это будет первый альбом, выпущенный в виде экозаписи весом 140 г, каждая копия которого изготовлена из переработанных ПЭТ-пластиковых бутылок, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 в процессе производства на 85% по сравнению с традиционным винилом. Эти издания на компакт-дисках станут первыми в мире, выпущенными на EcoCD, они на 90% состоят из переработанного поликарбоната, получаемого из отходов после потребления, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 78%/кг.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278920) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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