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Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка

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Keb&#039; Mo&#039; - Keb&#039; Mo&#039; (8718469535934) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Keb&#039; Mo&#039; - Keb&#039; Mo&#039; (8718469535934) виниловая пластинка - фото 2
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keb&#039; Mo&#039; (8718469535934) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl, She Just Wants to Dance, Am I Wrong, Come On In My Kitchen, Dirty Low Down and Bad, Don't Try to Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Keb' Mo'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Every Morning, Tell Everybody I Know, Love Blues, Victims of Comfort, Angelina, Anybody Seen My Girl, She Just Wants to Dance, Am I Wrong, Come On In My Kitchen, Dirty Low Down and Bad, Don't Try to Explain, Kindhearted Woman Blues, City Boy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keb' Mo' - Keb' Mo' (8718469535934) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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