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Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка

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Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 1
Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 2
Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 3
Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 4
Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 5
Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 4
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 5
  • Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842521978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Last Rites, Church Of Saint Anne, Sold My Soul, House On The Hill, Burn In Hell, The Grave, Insane, Kiss The Demon, Buried Alive, 9
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Mercyful Fate / 9 (Yellow Ochre Blue Swirls, Limited) (1LP) представляет собой долгожданный релиз, который вдохновит поклонников классического хэви-метала. С уникальным дизайном винила, сочетающим желтые и синие завитки, эта пластинка не только звучит потрясающе, но и выглядит восхитительно. Альбом сохраняет аутентичный стиль группы, привнося новые элементы в их звучание, что делает его важным дополнением к любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться её мощным звучанием и великолепным оформлением.

Отзывы о товаре Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842521978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
9
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Last Rites, Church Of Saint Anne, Sold My Soul, House On The Hill, Burn In Hell, The Grave, Insane, Kiss The Demon, Buried Alive, 9
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Mercyful Fate / 9 (Yellow Ochre Blue Swirls, Limited) (1LP) представляет собой долгожданный релиз, который вдохновит поклонников классического хэви-метала. С уникальным дизайном винила, сочетающим желтые и синие завитки, эта пластинка не только звучит потрясающе, но и выглядит восхитительно. Альбом сохраняет аутентичный стиль группы, привнося новые элементы в их звучание, что делает его важным дополнением к любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться её мощным звучанием и великолепным оформлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercyful Fate - 9 (coloured) (0039842521978) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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