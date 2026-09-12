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Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка

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Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692347
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Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842524115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Fafner s Gold, Crack the Sky, Mj?lner Hammer of Thor, Shield Wall, Valkyria, Raven s Flight, Ironside, The Berserker at Stamford Bridge, When Once Again We Can Set Our Sails, Skoll and Hati, Wings of Eagles, Into the Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - Berserker (0039842524115) виниловая пластинка

Berserker — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Amon Amarth, первоначально выпущенный в 2019 году. Издание на виниле.. Ни одна современная группа не воплощает дух захватывающей металлической культуры с таким рвением и мощью, как Amon Amarth: знаменитые повелители шведских викингов и бесспорные современные мастера эпического хэви-метала. Berserker был выпущен после триумфального выступления королей Viking metal на фестивале Bloodstock летом 2018 года. Альбом включает в себя 12 чудовищных хэви-металлических гимнов, наполненных мелодичными припевами, захватывающей дикостью и хардкором. Демонстрируя неоспоримое и поразительное обновление всех аспектов культового звучания Amon Amarth, Berserker в то же время воплощает в себе все, что фанаты любят в группе.

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842524115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Fafner s Gold, Crack the Sky, Mj?lner Hammer of Thor, Shield Wall, Valkyria, Raven s Flight, Ironside, The Berserker at Stamford Bridge, When Once Again We Can Set Our Sails, Skoll and Hati, Wings of Eagles, Into the Dark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Berserker — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Amon Amarth, первоначально выпущенный в 2019 году. Издание на виниле.. Ни одна современная группа не воплощает дух захватывающей металлической культуры с таким рвением и мощью, как Amon Amarth: знаменитые повелители шведских викингов и бесспорные современные мастера эпического хэви-метала. Berserker был выпущен после триумфального выступления королей Viking metal на фестивале Bloodstock летом 2018 года. Альбом включает в себя 12 чудовищных хэви-металлических гимнов, наполненных мелодичными припевами, захватывающей дикостью и хардкором. Демонстрируя неоспоримое и поразительное обновление всех аспектов культового звучания Amon Amarth, Berserker в то же время воплощает в себе все, что фанаты любят в группе.
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