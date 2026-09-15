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MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка

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MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 1
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 2
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 3
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 4
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 5
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 6
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 7
MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 1
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 2
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 3
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 4
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 5
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 6
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 7
  • MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759193074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heavy Lifting, Barbarians At The Gate, Change, No Change, The Edge Of The Switchblade, Black Boots, I Am The Fun (The Phoney), Twenty-Five Miles, Because Of Your Car, Boys Who Play With Matches, Blind Eye, Cant Be Found, Blessed Release, Hit It Hard
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка

Heavy Lifting — студийный альбом 2024 года от пионеров панк-рока из Детройта MC5. MC5 нарушают 53-летнее молчание с момента выхода их последнего альбома в 1971 году, отмечая монументальное возвращение с новой, оригинальной музыкой. Издание на цветном виниле.. Музыкальный мир недавно оплакивал потерю основателей MC5 Уэйна Крамера и Денниса Machine Gun Томпсона, последних участников оригинального состава MC5, сопровождаемых посланиями любви от крупнейших мировых рок-звезд. В 2024 году непреходящее влияние и культурное значение MC5 будут отмечены введением в Зал славы рок-н-ролла. Heavy Lifting был спродюсирован культовым Бобом Эзрином и включает в себя звездный состав приглашенных музыкантов, включая Слэша, Тома Морелло, Уильяма Дюваля (Alice in Chains), Вернона Рида (Living Colour), Тима Макилрата (Rise Against) и многих других.

Отзывы о товаре MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759193074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MC5
Альбом (сингл)
Heavy Lifting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heavy Lifting, Barbarians At The Gate, Change, No Change, The Edge Of The Switchblade, Black Boots, I Am The Fun (The Phoney), Twenty-Five Miles, Because Of Your Car, Boys Who Play With Matches, Blind Eye, Cant Be Found, Blessed Release, Hit It Hard
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Heavy Lifting — студийный альбом 2024 года от пионеров панк-рока из Детройта MC5. MC5 нарушают 53-летнее молчание с момента выхода их последнего альбома в 1971 году, отмечая монументальное возвращение с новой, оригинальной музыкой. Издание на цветном виниле.. Музыкальный мир недавно оплакивал потерю основателей MC5 Уэйна Крамера и Денниса Machine Gun Томпсона, последних участников оригинального состава MC5, сопровождаемых посланиями любви от крупнейших мировых рок-звезд. В 2024 году непреходящее влияние и культурное значение MC5 будут отмечены введением в Зал славы рок-н-ролла. Heavy Lifting был спродюсирован культовым Бобом Эзрином и включает в себя звездный состав приглашенных музыкантов, включая Слэша, Тома Морелло, Уильяма Дюваля (Alice in Chains), Вернона Рида (Living Colour), Тима Макилрата (Rise Against) и многих других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


MC5 - Heavy Lifting (coloured) (4029759193074) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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